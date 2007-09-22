Луценко: покойный Кушнарев есть в списках избирателей

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что по имеющейся у него информации в Харьковской области в списки избирателей включены более 140 тыс. «мертвых душ».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ривне.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что как бывший министр внутренних дел он знает и будет знать обо всех противоправных действиях, которые касаются избирательного процесса.

Как подчеркнул лидер НУ-НС, «отставленное по политическим причинам руководство харьковской милиции дало мне диск, который по электронной почте был отправлен в Харьковскую область, для включения 140 тыс. граждан в списки избирателей».

«Нынешнее очень синее руководство Харьковской области, - продолжил Ю.ЛУЦЕНКО, - утверждает, что они увеличат количество избирателей до 380 тыс. Это более 12% избирателей Харьковской области».

В связи с этим, как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, он обратился в СБУ с официальным заявлением относительно проверки этой информации, и после этого, по данным на вчерашний день, в ходе проверки были установлены почти 100 тыс. «мертвых душ» в списках избирателей Харьковской области. «В том числе и господин Кушнарев, который погиб на охоте», - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.

«У меня такое впечатление, - отметил он, - что лозунг Партии регионов о стабильности нашел самую большую поддержку на наиболее стабильном месте украинского общества – на кладбищах».

В связи с этим Ю.ЛУЦЕНКО, обращаясь к своим политическим оппонентам, отметил, что «то кино, которое крутит волшебник в голубом вертолете (имеется в виду Виктор ЯНУКОВИЧ – УНИАН), не пройдет у Партии регионов”.

Как подчеркнул лидер НУ-НС, выборы пройдут честно, откровенно, и виновные в фальсификациях будут наказаны через Службу безопасности Украины и нового генерального прокурора, “который не допустит саботажа, который наблюдался в последние годы».

«Я хочу предупредить своих политических оппонентов - проигрывать нужно тоже уметь», - подытожил Ю.ЛУЦЕНКО.