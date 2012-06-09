Оппозиция сразу после Евро-2012 потребует расследовать хищения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко.

Он подчеркнул, что «на следующий день после завершения Евро оппозиция будет готовить через парламентскую составляющую, через общественную составляющую серьезные слушания вопросов того, как использовались бюджетные деньги на подготовку к Евро».

Он выразил надежду, что Генеральная прокуратура Украины, если не сегодня, то в ближайшее время «расставит точки над «і», по нашему мнению, в массовом хищении бюджетных средств под эгидой подготовки к Евро».

Н.Томенко отметил, что оппозиция будет максимально во время Евро-2012 пропагандировать Украину и украинский народ, но «параллельно будем проводить просветительские мероприятия для иностранцев, чтобы проинформировать о характере деятельности политического режима В.Януковича, который превращает Украину в авторитарное закрытого типа государство, что делает невозможным ее реальное вступление в ЕС».

Он подчеркнул, что Чемпионат Европы - важное событие в истории Украины, потому что «Президента скоро не будет, я имею в виду его переизберут, правительство скоро уйдет в отставку – в ближайшее время, а Евро останется в истории и мира, и Европы, и Украины».