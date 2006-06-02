Президент уволил 14 глав райгосадминистраций

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими указами уволил 14 председателей районных государственных администраций в 11 областях. В частности, Президент освободил Олега СОЛОДЯКА от должности председателя Сокальской районной государственной администрации, Василия ХМИЛЯ - от должности председателя Перемышлянской районной государственной администрации, Бориса ЗОЛОТНИКА - от должности председателя Золочевской районной государственной администрации, Николая РОМАНИШИНА - от должности председателя Сколевской районной государственной администрации (все - Львовская область). Также глава государства освободил Николая ПОЛОЖЕШНОГО от должности председателя Широковской районной государственной администрации Днепропетровской области; Алексея УСЕНКО - от должности председателя Октябрьской районной государственной администрации Николаевской области; Николая ГРИЦЕНКО - от должности председателя Таращанской районной государственной администрации Киевской области; Валерия РЕЗНИКА - от должности председателя Гайворонской районной государственной администрации Кировоградской области; Тодора РЕВЕГУ - от должности председателя Новоселицкой районной государственной администрации Черновицкой области; Николая ИВАНОВА - от должности председателя Нововоронцовской районной государственной администрации Херсонской области; Петра ВОРОНУ - от должности председателя Оржицкой районной государственной администрации Полтавской области; Анатолия ГРИЦЮКА - от должности председателя Киверцевской районной государственной администрации Волынской области. Кроме того, за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей освобожден Владимир САИК от должности председателя Раховской районной государственной администрации Закарпатской области и Николай КОТКО - от должности председателя Черкасской районной государственной администрации Черкасской области. Указы опубликованы на официальном сайте главы государства.

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