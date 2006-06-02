Президент уволил 14 глав райгосадминистраций

20:18, 02 июня 2006
Политика
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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими указами уволил 14 председателей районных государственных администраций в 11 областях.

В частности, Президент освободил Олега СОЛОДЯКА от должности председателя Сокальской районной государственной администрации,

Василия ХМИЛЯ - от должности председателя Перемышлянской районной государственной администрации,

Бориса ЗОЛОТНИКА - от должности председателя Золочевской районной государственной администрации,

Николая РОМАНИШИНА - от должности председателя Сколевской районной государственной администрации (все - Львовская область).

Также глава государства освободил Николая ПОЛОЖЕШНОГО от должности председателя Широковской районной государственной администрации Днепропетровской области;

Алексея УСЕНКО - от должности председателя Октябрьской районной государственной администрации Николаевской области;

Николая ГРИЦЕНКО - от должности председателя Таращанской районной государственной администрации Киевской области;

Валерия РЕЗНИКА - от должности председателя Гайворонской районной государственной администрации Кировоградской области;

Тодора РЕВЕГУ - от должности председателя Новоселицкой районной государственной администрации Черновицкой области;

Николая ИВАНОВА - от должности председателя Нововоронцовской районной государственной администрации Херсонской области;

Петра ВОРОНУ - от должности председателя Оржицкой районной государственной администрации Полтавской области;

Анатолия ГРИЦЮКА - от должности председателя Киверцевской районной государственной администрации Волынской области.

Кроме того, за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей освобожден Владимир САИК от должности председателя Раховской районной государственной администрации Закарпатской области и Николай КОТКО - от должности председателя Черкасской районной государственной администрации Черкасской области.

Указы опубликованы на официальном сайте главы государства.

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