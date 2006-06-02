Президент уволил 14 глав райгосадминистраций
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими указами уволил 14 председателей районных государственных администраций в 11 областях.
В частности, Президент освободил Олега СОЛОДЯКА от должности председателя Сокальской районной государственной администрации,
Василия ХМИЛЯ - от должности председателя Перемышлянской районной государственной администрации,
Бориса ЗОЛОТНИКА - от должности председателя Золочевской районной государственной администрации,
Николая РОМАНИШИНА - от должности председателя Сколевской районной государственной администрации (все - Львовская область).
Также глава государства освободил Николая ПОЛОЖЕШНОГО от должности председателя Широковской районной государственной администрации Днепропетровской области;
Алексея УСЕНКО - от должности председателя Октябрьской районной государственной администрации Николаевской области;
Николая ГРИЦЕНКО - от должности председателя Таращанской районной государственной администрации Киевской области;
Валерия РЕЗНИКА - от должности председателя Гайворонской районной государственной администрации Кировоградской области;
Тодора РЕВЕГУ - от должности председателя Новоселицкой районной государственной администрации Черновицкой области;
Николая ИВАНОВА - от должности председателя Нововоронцовской районной государственной администрации Херсонской области;
Петра ВОРОНУ - от должности председателя Оржицкой районной государственной администрации Полтавской области;
Анатолия ГРИЦЮКА - от должности председателя Киверцевской районной государственной администрации Волынской области.
Кроме того, за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей освобожден Владимир САИК от должности председателя Раховской районной государственной администрации Закарпатской области и Николай КОТКО - от должности председателя Черкасской районной государственной администрации Черкасской области.
Указы опубликованы на официальном сайте главы государства.