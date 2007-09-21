Литвин пугает: надо будет забыть об Украине как о стране, если...

Лидер Блока Литвина Владимир ЛИТВИН надеется, что после выборов состав парламента изменится и станет, наконец, работоспособным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока, такое заявление он обнародовал во время пребывания в Донецкой области.

По словам В.ЛИТВИНА, 30 сентября – это последний шанс для спасения страны. «Если и эта Верховная Рада окажется неработоспособной, то нужно будет об Украине как государстве забыть, потому что другого парламента уже не будет», - сказал В.ЛИТВИН.

Лидер Блока Литвина призвал избирателей прийти на участки и проголосовать за ту партию или блок, которым они действительно симпатизируют. «Нужно, наконец, наводить в стране порядок. Чтобы у людей появилась уверенность в завтрашнем дне. Больше нельзя жить ощущением, что все временно. Вроде и страна временная, и государство временное, и мы все в нем временно», – добавил В.ЛИТВИН.