Герман думает, регионалы еще не созрели

Кандидат в народные депутаты от Партии регионов Анна ГЕРМАН считает, что заявление ее коллег о вероятном отказе Партии регионов от участия в выборах "не вызрело". Об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Донецком пресс-клубе.

"Я считаю, что это заявление не вызрело. Это мое отношение к этому заявлению", - сказала А.ГЕРМАН. При этом она оговорилась, что высказывая свое мнение, она "делает так, чтобы сказать правду и не наделать себе хлопот".

По ее словам, "когда шли дебаты по этому вопросу между моими коллегами по фракции, я говорила о том, что подобные заявления нужно делать только в наиболее критические моменты".

"Да, мы должны быть готовы, чтобы выйти из предвыборного процесса, если мы будем видеть, что Секретариат Президента действительно делает все, чтобы сорвать эти выборы", - отметила А.ГЕРМАН.

Она акцентировала, что "когда мы говорили про методы, которыми пытаются наши оппоненты сорвать эти выборы, мы говорили о том, что, возможно, может наступить такой момент, когда мы просто выйдем из выборов".

По ее мнению, "возможно, именно это стало причиной того, что один из моих коллег сделал такое резкое заявление". При этом она добавила, что "я уже говорила, что господин КИСЕЛЕВ (кандидат в депутаты от Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ - УНИАН) видит дальше и говорит о том, о чем все пока молчат, и я считаю, что нельзя девальвировать такие серьезные вещи".

"Такие вещи говорятся один раз или не говорятся вообще", - убежденно подчеркнула А.ГЕРМАН.

Она еще раз указала, что ее слова могут вызвать "непонимание среди коллег", но она " привыкла говорить то, что думает", и выразила полную уверенность в участии и победе Партии регионов на выборах.

"Я думаю, что мы не только пойдем на выборы, мы победим на них. И они не дождутся, чтобы мы ушли так легко с поля боя", - заключила А.ГЕРМАН.