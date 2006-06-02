Ющенко назначил пять глав райгосадминистраций

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими указами назначил пять председателей районных государственных администраций. В частности, глава государства назначил Анатолия ПОНОМАРЕНКО и Валентина ПЕТЛЕВАНОГО председателями, соответственно, Буринской и Недригайловской районных государственных администраций Сумской области. Также В.ЮЩЕНКО назначил Александра САХНО председателем Жмеринской районной государственной администрации и Виктора ЗАИЧКО – председателем Козятинской районной государственной администрации Винницкой области. Кроме того, Максим ХОХЛОВ назначен председателем Иршавской районной государственной администрации Закарпатской области. Указы опубликованы на официальном сайте главы государства.

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