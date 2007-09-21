Ющенко составит конкуренцию Шустеру

Международная коммерческая телерадиокомпания ICTV инициировала проведение 28 сентября общенационального специального проекта „Свобода слова с Президентом Украины” в прямом эфире ICTV.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала, тема проекта „Сценарий будущего Украины”. В сообщении отмечается, что ICTV пригласила к участию в этой программе Президента Украины и лидеров интеллектуальной элиты страны, и, получила подтверждение участия Виктора ЮЩЕНКО в проекте.

«Понимая, какое значение для будущего страны имеет проведение честных, беспристрастных выборов в Верховную Раду Украины, гарантом чего выступает Президент, и выбор пути развития нашего государства, наша телекомпания предлагает всем вещателям получить сигнал национального прямого эфира и транслировать его в собственных сетях в реальном времени», - сообщает пресс-служба ICTV, обращаясь к руководителям телеканалов.

Телеканал планирует начать эфир 28 сентября в 19.20 и завершить в 21.00. В середине программы будет два перерыва на рекламу. Завершением общенационального прямого эфира станет обращение Президента Украины, трансляция которого запланирована на 21.00.

ICTV просит всех заинтересованных в трансляции дискуссии с участием Президента Украины получить параметры открытого сигнала на официальной веб-странице телеканала (www.ictv.ua), а это письмо считать официальным разрешением на использование программы в режиме прямого эфира.