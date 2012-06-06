Тимошенко: Поскольку и в самом деле, какой еще может быть день журналиста?

Текст поздравления размещен на официальном сайте Ю.Тимошенко.

"Я знаю, что многие из вас недолюбливают этот праздник. Поскольку и в самом деле, какой еще может быть день журналиста? У настоящего журналиста – каждый день такой. Но я просто хочу поблагодарить вас за ежедневную работу. За то, что не даете спокойно жить политикам, за то, что не даете спокойно спать врагам и недругам Украины. За то, что вы каждый день защищаете наш язык, демократические ориентиры, европейские перспективы больше, чем все политические партии вместе взятые. За то, что готовы к самопожертвованию и защите романтических идеалов даже местами больше, чем оппозиция. За то, что именно вы сегодня защищаете последние редуты свободы. Да и просто за то, что вы не молчите, а это в сегодняшней стране почти героизм", - говорится в поздравлении Ю.Тимошенко.

Экс-премьеры добавила, что знает отношение журналистов к поздравлениям с профессиональным праздником. "Большинство из вас не любит и не воспринимает пафосных поздравлений и лишних слов, особенно от политиков. Вы сознательно одеваетесь в броню здорового цинизма, иронии, показательной нейтральности и невмешательства. Я знаю, что для журналиста является ценностью, когда считается, что ему нет дела ни до каких политических "разборок". Однако я также знаю и то, что когда нависнет угроза над демократией, над свободой слова, над независимой Украиной, вы будете первыми, кто встанет на защиту. Вас не надо звать на Майдан. Я благодарна Вам за это. Потому что Вы – не против всех! Вы – за Украину! Поэтому, все же, с праздником!", - подчеркнула Ю.Тимошенко.