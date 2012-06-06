Регионал: Парламент – это критическая масса холуев, плебеев и отбросов

Об этом он сказал в интервью Главкому, объясняя, почему он не голосовал за настоящий документ.

"За 21 год независимости Украины это второе существенное поражение Украины. Первое – это Харьковские соглашения, второе – языковой законопроект, который проголосован в первом чтении. Хотя Харьковские соглашения давно вступили в силу, а этот – еще нет, однако мы увидели первый шаг. Языковой законопроект – это шаг еще к более ужасному поражению Украины в выживании как государства с 1991 года. Именно Партия регионов обеспечила это существенное поражение нашей страны", - подчеркнул он.

Хотя, по мнению С.Головатого, Харьковские соглашения и пребывание Черноморского флота РФ не являются такими гиблыми для выживания независимого государства и существования украинского народа, как языковой вопрос. По его словам, впервые за годы независимости Верховная Рада стала иллюстрацией отсутствия в парламенте украинцев как патриотов своего государства и народа. "Парламент – это критическая масса холуев, плебеев и отбросов. Независимо от своего регионального происхождения, цветного, партийного или беспартийного происхождения", - отметил он.

С.Головатый заметил, что «если взять тех, кто голосовал за языковой проект поименно, то там будет существенная доля тимошенковцев и турчиновцев, которых они провели в Верховную Раду. Эти депутаты сейчас внефракционные или у Рыбакова в «Реформах ради денег» засели. Это шесть человек. Также два нунсовца проголосовали за русский язык». Всего дело решили девять голосов. Такая сущность Верховной Рады, которая фактически уже не является парламентом, добавил депутат-«регионал».

"Языковой законопроект - очень серьезная угроза. Его стремятся принять в целом. Языковой вопрос для Украины, нации, которая более трех веков была притесняемой и едва выживала, жизненно важен. Мы единственная нация в Европе, которая до сих пор унижена и колонизирована. Мы – европейский парадокс, нация, государство которой ее никогда не защищало. Единственное, чего нам удалось достичь, чтобы в Конституции зафиксировали статус украинского языка как государственного. Это была большая победа, однако последняя. Вот сейчас этот статус языка нивелируется и уничтожается посредством фактической политики", - заметил он.

По мнению депутата, за последние два года масштабы русификации общества бьют рекорды. Было больше сделано для русификации Украины, нежели за последние двадцать лет.

"КГБистская и путинская стратегия заключается в том, чтобы уничтожить Украинское государство и поглотить его. Уже произошло поглощение Россией информационного пространства Украины, экономического и церковного пространств. С церковью до конца не удалось поглотить, однако «русский мир» имеет благоприятную почву от этого режима", - подчеркнул С.Головатый.

Он напомнил, что Венецианская комиссия в декабре прошлого года приняла вывод относительно языкового законопроекта Вадима Колесниченко и Сергея Кивалова. Комиссия сказала, что, во-первых, законопроект Колесниченко-Кивалова является отображением предыдущего проекта, а тот совсем не отвечал европейским стандартам, отметил С.Головатый. Проголосованный в настоящее время в парламенте проект содержит целый ряд положений, противоречащих статье 10 Конституции Украины. Документ содержит много положений, которые не отвечают Европейской языковой хартии. Также законопроект не отвечает еще одному европейскому международно-правовому инструменту, которым является рамочная Конвенция о защите прав национальных меньшинств. Это общий итог вывода Венецианской комиссии, подчеркнул С.Головатый.