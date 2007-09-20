БЮТ и Регионы не могут поделить Майдан

Главное управление по вопросам внутренней политики Киевской городской государственной администрации обратилось к участникам избирательного процесса с просьбой договориться между собой о том, кто и когда будет проводить свои мероприятия на Майдане Незалежности в последнюю неделю перед выборами, чтобы не привлекать к этому судебные органы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник ГУ внутренней политики КГГА Виктор ГОНЧАРУК.

По его словам, сегодня состоялось по этому поводу рабочее совещание с участием представителей политических сил. На нем большинство политических партий и блоков заявили, что готовы выдержать сроки проведения своих массовых мероприятий на Майдане, которые были указаны в заявках, и таким образом не вызывать конфликтных ситуаций между собой. Однако на сегодняшний день остается нерешенным вопрос относительно двух политических сил, а именно: КМО “Союз молодежи регионов Украины” и КМО “ВО “Батькивщина”.

Как сообщил В.ГОНЧАРУК, обе политические силы подали заявки на проведение масштабных акций на центральной площади города 28 сентября. В частности, “Батькивщина”, в соответствии с заявкой, хочет провести на Майдане Незалежности митинг в поддержку предвыборной программы БЮТ (с 14.00 до 20.00), а “Регионы” планируют провести концерт-митинг в поддержку своей политической силы, но время не указано.

Кроме того, 28 сентября “регионалы” будут проводить свои мероприятия на Михайловской площади (в рамках акции в поддержку прозрачных выборов, которая начнется 26 сентября на Михайловской площади) и в этот же день Украинская социал-демократическая партия запланировала на этой площади провести митинг в поддержку БЮТ.

В связи с этим городские власти попросили уступить одну из партий и перенести место проведения своих акций. Как отметил В.ГОНЧАРУК, сейчас этот вопрос решается, и поскольку Партия регионов в прошлом в аналогичной ситуации по просьбе властей переносила место проведения своей акции, то в этот раз такой шаг было предложено сделать представителям и сторонникам БЮТ. Они пообещали о своем решении сообщить в ближайшее время.

В.ГОНЧАРУК также сообщил, что городские власти попросили политические силы предоставить возможность городским и районным структурам провести в центре города запланированные мероприятия для отдыха киевлян и гостей столицы.

В соответствии с заявками, которые поданы в управление внутренней политики КГГА, КМО “Союз молодежи регионов Украины” сообщил о намерении проводить, начиная с 19 сентября (бессрочно), акции на Майдане Незалежности и ул. Крещатик в поддержку программы Партии регионов; “Народный Союз Наша Украина” планирует проводить мирные собрания на Майдане Незалежности с 21 сентября по 15 октября; Блок Людмилы Супрун (УРА) 22 сентября - агитационные мероприятия и концерт программы “Шанс” на Майдане Незалежности (16.00-22.00); Социалистическая партия Украины собирается организовать 23-28 сентября праздничные мероприятия “Встреча осени” там же. На 30 сентября КМО Партии регионов подала отдельную заявку на проведение митинга на Майдане Незалежности, начиная с 22.30 (бессрочно).