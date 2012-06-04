МВД: митингующих "за" языковый закон будет вдвое больше

против принятия законопроекта, которым русскому языку планируется предоставить статус регионального.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

"Нет никакого указания на препятствование, о котором говорят представители оппозиционных партий. Никаких препятствий не будет", - заверили в УСО.

Также в милиции сообщили, что на проведение завтрашних акций в органы исполнительной власти столицы поступило 14 заявок, организаторы планируют, что в акциях примут участие в целом 43,4 тыс. чел.

В частности, по данным УСО, в митинге возле Верховной Рады в поддержку принятия «языкового» закона планируют принять участие почти 4 тыс. чел. По данным милиции, эти люди "приедут в столицу разными видами транспорта - поездами, автобусами, собственным транспортом".

В то же время, к акции против принятия закона организаторы намерены привлечь до 2 тыс. чел.

"Для размещения транспортных средств сторонников законопроекта будет отведена площадка возле Музея Великой Отечественной войны, а для противников - возле речного вокзала", - сообщили в МВД, отметив, что общественный порядок возле парламента 5 июня будут охранять до 3 тысяч работников правоохранительных органов.

"Если люди мирно будут себя вести - милиция будет наблюдать, если будут возникать какие-то неожиданности - будет принимать адекватные законные меры", - заверили в милиции.

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Как сообщал УНИАН, народные депутаты от Партии регионов Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко в прошлом году зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О принципах государственной языковой политики».

В пояснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27).

24 мая 2012 года рассмотрение законопроекта о принципах языковой политики в ВР не состоялось. В Верховной Раде произошла драка представителей фракции Партии регионов с депутатами от "БЮТ-Батькивщины" и НУ-НС, которые протестовали против языкового закона «регионалов».

Когда началась драка, В.Литвин закрыл заседание ВР и покинул президиум парламента.