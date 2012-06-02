Реально ли, что Януковича и Азарова больше не пустят в США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель председателя партии «Батькивщина» Григорий Немыря.

Он отметил, что есть определенные механизмы рассмотрения этого вопроса. «Что касается срока, то это зависит от того, как скоро будет найден консенсус, поскольку нужно достичь согласия обеих групп - как республиканцев, так и демократов», - сказал он.

В то же время, по словам Г.Немыри, из тех заявлений, которые звучат сегодня, есть надежда, что резолюция будет поддержана обеими группами. Кроме того, сказал он, срок принятия резолюции будет зависеть от того, как дальше будут разворачиваться события в Украине.

Отвечая на вопрос, реально ли, что эта резолюция может быть принята до парламентских выборов, Г.Немыря сказал: «Я думаю, что это очень реально. Если вопрос звучит, ждем ли мы, что резолюция будет принята до парламентских выборов, то согласно имеющейся у нас информации - ответ одобрительный».

***

Как сообщал УНИАН, 17 мая в Сенате США – высшей палате американского законодательного органа - был зарегистрирован проект резолюции с призывом к Государственному департаменту запретить въезд Президенту Украины Виктору Януковичу, генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке и другим ответственным за дело бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Проект резолюции разработал сенатор Джеймс Инхоф от штата Оклахома.

Резолютивная часть документа состоит из 6 пунктов. В ней также предлагается осудить Администрацию Президента В.Януковича за политически мотивированное заключение Ю.Тимошенко, призвать Администрацию В.Януковича немедленно освободить Ю.Тимошенко по медицинским причинам, призвать ОБСЕ не признавать председательства Украины в этой организации в 2013 году до тех пор, пока Ю.Тимошенко будет находиться в заключении, призвать Государственную администрацию США отозвать посла из Киева и прекратить все действия посольства до освобождения Ю.Тимошенко, а также призвать НАТО прекратить все операционные соглашения с Украиной.

Проект резолюции передан на рассмотрение в Комиссию по иностранным делам.

***

Со своей стороны «Батькивщина» передала представителям США два списка украинских чиновников, к которым просит применить санкции. Один короткий, в котором 13 фамилий чиновников, политиков, судей и работников прокуратуры и СБУ. Второй список — расширенный, в нем 54 фамилии.