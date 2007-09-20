Цушко думает, что выборов не будет, ”если не прекратится беспредел”

Кандидат в народные депутаты от СПУ Василий ЦУШКО считает, что выход Социалистической партии Украины из избирательного процесса возможен лишь в результате совместного решения коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЦУШКО заявил сегодня на пресс-конференции в Севастополе, отвечая на вопрос, солидарна ли СПУ с вчерашним заявлением Партии регионов о готовности пересмотреть вопрос своего участия в досрочных парламентских выборах.

«Мы последняя партия, которая согласилась идти на выборы. Поэтому я думаю, что это будет совместное решение коалиции. Я думаю, что все три партии коалиции согласятся принять такое решение, если не прекратится беспредел, который творят сегодня по отношению к закону о выборах», - заявил В.ЦУШКО.