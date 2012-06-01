Пашинский: Голодовка Волынца - самая короткая в истории

Народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Михаил Волынец прекратил голодовку, объявленную утром в знак протеста против неправомерного отказа руководства исправительной колонии во встрече народных депутатов с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, которая проходит лечение в больнице «Укрзалізниці» в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед харьковской больницей сообщил журналистам народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Сергей Пашинский.

«Михаил Волынец прекратил голодовку, в том числе и благодаря вашим усилиям, потому что эта новость облетела все, что можно», - сказал журналистам С.Пашинский.

По его словам, М.Волынец начал голодовку в административном корпусе Качановской исправительной колонии сегодня около 11.00 и прекратил его после обеда, когда узнал о предоставлении разрешения первому заместителю председателя партии «Батькивщина» Александру Турчинову на встречу с Ю.Тимошенко.

«Это, по-видимому, самая короткая голодовка в истории голодовок», - сказал С.Пашинский.