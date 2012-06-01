Янукович дал украинское гражданство российскому миллиардеру
14:17, 01 июня 2012Политика
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Виктор Янукович постановил принять в гражданство Украины российского бизнесмена Вадима Новинского как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной.
Новинский - второй среди самых богатых людей Украины
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте Президента.
«В соответствии с пунктом 26 статьи 106 Конституции Украины и статьи 9 Закона Украины «О гражданстве Украины» постановляю: принять в гражданство Украины Новинского Вадима Владиславовича, 1963 года рождения, уроженца Российской Федерации, проживающего в городе Киеве», - сказано в документе.
Как сообщал УНИАН, согласно ежегодному рейтингу журнала «Фокус» «200 самых богатых людей Украины», владелец «Смарт Холдинга», бизнес-партнер Рината Ахметова В.Новинский за 2011 год увеличил состояние на 63% - до 4,373 млрд дол.
В.Новинский занял второе после Р.Ахметова место в рейтинге.
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