Янукович дал украинское гражданство российскому миллиардеру

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте Президента.

«В соответствии с пунктом 26 статьи 106 Конституции Украины и статьи 9 Закона Украины «О гражданстве Украины» постановляю: принять в гражданство Украины Новинского Вадима Владиславовича, 1963 года рождения, уроженца Российской Федерации, проживающего в городе Киеве», - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, согласно ежегодному рейтингу журнала «Фокус» «200 самых богатых людей Украины», владелец «Смарт Холдинга», бизнес-партнер Рината Ахметова В.Новинский за 2011 год увеличил состояние на 63% - до 4,373 млрд дол.

В.Новинский занял второе после Р.Ахметова место в рейтинге.