Журналисты «нашли» Богатыреву в… Париже

Сегодня в кулуарах Верховной Рады обсуждают исчезновение лидера фракции Раисы Богатыревой, которая с начала сентября не появляется на публике, отменяя пресс-конференции и не приходя в зал парламента, сообщает Островсо ссылкой на Новый Регион.

Как известно, в начале сентября представители Партии Регионов заявили, что Богатыревой была сделана на дому операция из-за воспалившегося флюса, однако пообещали, что уже вскоре политик вернется к работе.

Тем не менее, запланированная на 5 сентября пресс-конференция Богатыревой была отменена, и с тех пор она не появлялась на публике.

«Она находится на больничном», – заявил сегодня в Киеве журналистам регионал Василий Киселев.

Между тем, в кулуарах Верховной Рады журналисты сегодня активно обсуждали известие о том, что коллеги-телевизионщики видели Богатыреву в вип-зале аэропорта «Борисполь». Съемочная группа прибыла туда для работы над репортажем о прибытии в Киев иностранных политиков на саммит Украина-ЕС, однако неожиданно в зале встретили Богатыреву.

После этого журналисты выяснили, что в то время из Киева был только один рейс – в Париж, куда, по всей видимости, и отправилась Богатырева. О том, что делает один из лидеров Партии Регионов за границей накануне досрочных виборов, до сих пор не известно.