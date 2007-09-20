Эксперты считают заявление ПР ультиматумом Ющенко

Политологи расценивают заявление Партии регионов о возможном выходе из избирательного процесса как демарш действиям Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразили руководитель Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ и председатель правления Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Это встречный демарш в отношении тех действий, которые сейчас предпринимает Президент через СНБО, пытаясь взять под контроль избирательный процесс. Партия регионов вряд ли выйдет из избирательного процесса», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

Политолог считает, что стратегической задачей Партии регионов является формирование большинства в парламенте. «Это последние выборы, на которых Партия регионов пошла на компромисс с ЮЩЕНКО. В случае, если Партия регионов получает большинство – никто никаких уступок ЮЩЕНКО делать не будет. Я думаю, что заявление коалиции о нарушениях Президента станет одной из главных претензий будущей коалиции в случае, если Партия регионов ее создаст», - отметил он.

По его мнению, политикой новой коалиции станет политика консервативной стабилизации консервативного реванша, которая будет заключаться в подготовке новой Конституции в парламенте, в игнорировании инициатив В.ЮЩЕНКО по созданию Конституционного совета и в дальнейшем усилении полномочий исполнительной власти под Кабмин и расширении парламентских полномочий, а также подготовка к следующим президентским выборам с расчетом на победу.

«Это политическое предупреждение ЮЩЕНКО. Если выборы будут сорваны, либо они пройдут нечестно и недемократично – это будет серьезнейший удар по международной репутации страны и серьезнейший удар по репутации руководителей страны, в первую очередь – Президента и премьер-министра», - считает также В.ФЕСЕНКО.

По его мнению, сейчас «регионалов» в первую очередь волнует возможное переформатирование голосования и результаты голосования по отдельным округам и избирательным участкам, где Партия регионов рассчитывает на большинство. «Если эта стратегия будет задействована, то они могут выйти из избирательного процесса. Но, на мой взгляд, Партия регионов больше пугает, чем собирается выходить. Уже поздно выходить из игры», - считает политолог.