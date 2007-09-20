Литвина готовят на замену Морозу?

Председатель гражданской партии «Пора» Ярослав ГОДУНОК утверждает, что Блок Литвина создан Партией регионов на замещение Социалистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Я.ГОДУНОК заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы можем утверждать, что господин ЛИТВИН это адепт Партии регионов… Это команда четко Партии регионов», - сказал Я.ГОДУНОК, добавив при этом, что партия «Пора» владеет информацией, что с целью прохождения Блока Литвина в парламент уже подделываются избирательные протоколы в Киевской, Черниговской и Житомирской областях.

В контексте последнего он отметил, что как только в ближайшее время «Пора» получит доказательства этого, они будут обнародованы.

По его словам, непосредственно лидер блока Владимир ЛИТВИН якобы получил от Партии регионов обещание занять в новом парламенте пост спикера.

Кроме того, он отметил, что В.ЛИТВИН необходим Партии регионов для того, чтобы стать связкой между этой партией и блоком «Наша Украина – Народная самооборона».