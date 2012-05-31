Пшонка заявляет, что Тимошенко могут судить еще по четырем делам

Вслед за делом ЕЭСУ, экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко могут судить еще по четырем уголовным делам.

Об этом в интервью журналу «Фокус» заявил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.

По словам генпрокурора, «уже доказано следствием, что более 2 млн долл. было перечислено с финансовых счетов фирм, подконтрольных Ю.Тимошенко и Павлу Лазаренко, на счета исполнителей убийства бизнесмена Руслана Щербаня», - пишет издание. (Очевидно, речь идет об убийстве бизнесмена Евгения Щербаня – УНИАН).

«Если будут собраны доказательства, уличающие Ю.Тимошенко в причастности к заказным убийствам, она будет привлечена к уголовной ответственности. Сколько времени понадобится для собрания доказательств – зависит от следствия», - уточнил генпрокурор.

Кроме того, имя Ю.Тимошенко фигурирует в деле о долге корпорации ЕЭСУ в 405, 5 млн долл. перед Министерством обороны РФ. «Деньги получили, но обязательства не выполнили. С учетом того, что тогдашний премьер П.Лазаренко дал государственные гарантии, этот долг лег на Украину. Это дело в следствии СБУ, оно сейчас расследуется», - добавил прокурор.

Вместе с тем, закончены дела по деньгам Киотского протокола и закупке санитарных автомобилей. Как утверждает В.Пшонка, они с «собранными доказательствами и явно обвинительным заключением». Сейчас материалы переданы адвокатам на ознакомление.

«Генеральная прокуратура Украины ждет выздоровления бывшего главы правительства Ю.Тимошенко, чтобы предъявить ей обвинение по делу об убийстве бизнесмена Евгения Щербаня, которого застрелили в Донецке в 1996 году», - пишет «Фокус».

Предваряя полную публикацию интервью В.Пшонки, издание отмечает, что расследование в отношении Ю.Тимошенко по делу о хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов в корпорации «Единые энергетические системы Украины» завершено. По данным СБУ, Ю.Тимошенко обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн (около 587 тыс. долларов), хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн (3,1 млн долларов) налога на добавленную стоимость.

Также по этому делу она обвиняется в служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн (85 тыс. долл.) подоходного налога. Способом хищения бюджетных средств было внедрение корпорацией «Единые энергетические системы Украины» финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний.

По данному уголовному делу органы прокуратуры заявили гражданский иск для возмещения нанесенных государству убытков.

При этом издание отмечает, что СБУ продолжает расследование против Ю.Тимошенко по другим делам: об организации уклонения от уплаты свыше 10 млн грн (1,25 млн долларов) налогов и покушения на растрату чужого имущества - средств государственного бюджета в сумме 405,5 млн долларов.

В декабре 2011 года все эпизоды, связанные с деятельностью Ю.Тимошенко во главе «Единых энергетических систем Украины», были объединены в одно производство.

Как известно, Ю.Тимошенко была осуждена в октябре прошлого года на семь лет лишения свободы за превышение полномочий при подписании газового соглашения между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» в 2009 году. В конце декабря 2011 года экс-премьер была этапирована в колонию в Харькове.