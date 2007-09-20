Тимошенко хочет отрезать язык Кучме за проституток

Вчера Юлия Тимошенко представила фильм собственного производства «Мати-мачуха». Лидер БЮТ взяла на себя все основные функции – она и ведущая, и сценарист, и продюсер. Тем не мене она утверждает, что фильм сделан совсем не под выборы. Просто пришло время затронуть актуальную тему.

Начинающий сценарист Тимошенко не пропустила ни одного штампа. Украина – это храмы, рушники, гнездо аиста и кресты, поставленные людьми, которые отправились на чужбину. Неаполь - пицца и звуки оперы.

Как ведущая Юлия Владимировна придерживается своего фирменного стиля «ути-пути»: комок в горле, слезы в глазах, и все такое уменьшительно-ласкательное.

Впрочем, к политическим противникам это не относится. Всем присутствовавшим в столичном кинотеатре «Украина» она заявила, что экс-президенту Леониду Кучме надо отрезать язык за то, что он назвал всех уезжающих за границу проститутками. Юлия Владимировна заявила, что многие наши «заробитчане» - культурные люди с дипломами о высшем образовании. Сами же украинцы, судя по фильму, несут итальянцам интеллект и духовность. «То, чего у них никогда не было», - уточнила лидер БЮТ.

Подробнее о фильме, в котором снялась Юлия Тимошенко, читайте тут