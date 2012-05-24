Скандальная телеведущая думает, что ее «заказали»

Телеведущая Наталья Розинская, которую 16 мая в подъезде дома избили неизвестные, настаивает, что это избиение является «заказным» и связано с местью милиции из-за ее конфликта с ГАИ, а также с тем, что она продолжает отстаивать свою позицию.

Об этом она заявила в комментарии УНИАН.

В то же время Н.Розинская возмущается тем, что в рамках рассмотрения дела о ее избиении милиция эту версию не рассматривает, вместо этого изучает мотивы либо хулиганских действий, либо личных отношений, либо профессиональной деятельности и даже инсценировку происшествия.

Кроме того, возмущение Н.Розинской вызывает то, что милицией, по ее словам «не упоминается, что я являюсь помощником адвоката Николая Недилько, который является адвокатом Николая Мельниченко (экс-майора Управления Государственной охраны – УНИАН)», и что в контексте рассмотрения дел, где фигурирует Н.Мельниченко, в ее адрес якобы уже звучали угрозы.

«У нас есть и другие версии, которые почему-то никто не рассматривает», - отметила, в частности, Н.Розинская, высказав при этом претензии по поводу последних заявлений пресс-секретаря МВД Владимира Полищука в отношении нее, и расценив их как «давление» и «запугивание».

В связи с этим Н.Розинская сообщила, что подала к В.Полищуку иск в Печерский суд Киева, тем самым вызвав его на судебную «дуэль».

В свою очередь начальник Управления связей с общественностью МВД Украины В.Полищук в комментарии УНИАН по этому поводу заявил: «Я буду нанимать адвоката и защищать свои честь и достоинство в суде».

При этом он отметил, что мог бы подать встречный иск о защите чести и достоинства, но делать этого не будет, поскольку считает, что ему достаточно будет в суде по иску самой Н.Розинской доказать свою правоту, потому что давал комментарии в СМИ в соответствии со своими профессиональными обязанностями.

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Как сообщал УНИАН, вечером 16 мая Н.Розинскую избили в подъезде собственного дома двое неизвестных, чем нанесли ей телесные повреждения. Телеведущая была госпитализирована на «скорой помощи»в Киевскую городскую больницу №17 с диагнозом «ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушибная рана левой брови, ЗТГ, ушиб почек, микрогематурия». По факту нападения следственным отделом Голосеевского райуправления милиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины: «Хулиганство».

До того телеведущая Н.Розинская утверждала, что 2 мая в центре Киева ее избили, угрожая пистолетами, пять сотрудников ГАИ.

В свою очередь В.Полищук заявил, что из-за инцидента с представителями ГАИ на Н.Розинскую составили четыре протокола за административные нарушения.

23 мая в эфире телеканала ТВі В.Полищук сообщил, что следствие по делу об избиении Н.Розинской рассматривает четыре версии: первая – хулиганские мотивы, вторая - месть, как результат личных отношений; третья - в связи с профессиональной деятельностью потерпевшей как помощника народного депутата или журналиста национальной телекомпании; четвертая - не отвергается версия инсценировки этого происшествия.

Отвечая на вопрос о версии причастности сотрудников милиции, с которыми у телеведущей произошел конфликт, В.Полищук сказал: «Во вторую версию заложено».