Розинской отбили почку

Телеведущая Наталья Розинская, избитая накануне неизвестными , сейчас находится в Киевской городской больнице №17. Она не может самостоятельно передвигаться.

Об этом Наталья Розинская рассказала "Газете по-украински".

"Я плохо себя чувствую. Самостоятельно не могу передвигаться. Даже в туалет не могу сходить без посторонней помощи. У меня отбита почка, сильно болит нога. Боюсь, чтобы там не было перелома", - сказала она.

"Лицо полностью избито. Вчера вечером врачи накладывали швы на бровь", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, телеведущая Н.Розинская утверждала, что 2 мая в центре Киева ее избили, угрожая пистолетами, пятеро сотрудников ГАИ.

В свою очередь, как заявил начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук, в связи с инцидентом с представителями ГАИ на Н.Розинскую составили четыре протокола за административные нарушения.