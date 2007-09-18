Дети Георгия Гонгадзе написали письмо Бушу

Жена Георгия Гонгадзе Мирослава в интервью УНИАН рассказала, что ей с дочками было очень сложно адаптироваться к жизни в США. “Если кто-то думает, что тот, кто уехал в Штаты, сразу же хорошо заживет, то очень ошибается”, - заметила Мирослава Гонгадзе.

По ее словам семья выехала из Украины абсолютно неподготовленной: “Я не знала английского, я не имела друзей в США, у меня были три номера телефонов – имена людей, с которым можно было связаться и попросить о помощи. Меня встретила специальная структура, которая занимается обустройством беженцев. Я была с африканцами, малазийцами, малийцами. Это был не лагерь, а офис, который занимается беженцами. Я ходила туда, меня обеспечили по минимуму на три месяца помещением. Через три месяца сказали: все, до свидания. Мне следовало срочно искать работу, дети были совсем маленькими - три с половиной года. Все это было сложно. Сейчас я могу сказать, что все более-менее стабилизировалось. И я благодарна всем, кто мне помог”.

Впоследствии ситуация нормализовалась, две дочки Мирославы адаптировались к жизни в Штатах. И сейчас они занимаются своими школьными проблемами. “Дети четыре года занимались балетом. Но потом они сказали: мама, все. Мы не хотим заниматься балетом, мы будем играть в футбол, рассказала Мирослава Гонгадзе. - Весь прошлый год играли в футбол. Сейчас они задействованы в девчачьем скаутском движении, ездят в лагеря. Они оба лидеры, хотят самостоятельности. Написали письма нашему конгрессмену и Президенту Бушу о том, что следует спасать экологию страны и мира, а также спасать полярных медведей. Это были огромные письма с обоснованием. Что вы думаете? Через месяц нам пришли письма от конгрессмена, также от Президента и от Лоры Буш, благодарность за то, что девочки так беспокоятся”.

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