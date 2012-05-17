Янукович: Украина серьезно готовится к председательству в ОБСЕ в 2013 году

Украина серьезно готовится к своему председательству в ОБСЕ в 2013 году. Как сообщает пресс-служба Президента, об этом Виктор Янукович сказал во время встречи с содокладчиками Комитета ПАСЕ по вопросам мониторинга Мариеттой де Пурбе-Лундин и Маилис Репс.

«Готовимся к председательству в ОБСЕ в 2013 году. Идет большая работа», - сказал глава государства.

По его словам, в период председательства в ОБСЕ перед Украиной будут стоять значительные задания. «Но мы уже будем использовать опыт председательства в Комитете министров (Советы Европы)», - отметил Виктор Янукович, прибавив, что Украина в целом положительно выполнила эту миссию.

Со своей стороны содокладчицы мониторингового Комитета ПАСЕ положительно оценили достижения Украины на пути выполнения обязательств перед Советом Европы. Они дали высокую оценку принятию закона об общественных организациях, а также нового Криминально-процессуального кодекса, отметив, что настоящий документ получил одобрительные отзывы европейских экспертов.

Безусловно, отметили собеседницы, некоторые серьезные законодательные изменения нуждаются во времени для реализации, а также усовершенствования Конституции.