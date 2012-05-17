В КПУ уверены, что в закон о выборах будут вносить изменения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Донецке на пресс-конференции заявил народный депутат, первый секретарь Донецкого обкома КПУ Николай Кравченко.

«Я просто уверен, что будут вносить изменения в закон о выборах», - сказал народный депутат. При этом он добавил: «Там есть положения, которые не устраивают тех людей, которые надеются сегодня только на фальсификации».

По словам Н.Кравченко, «один из вопросов, который сегодня самый больной – это длительность хранения документации, законом она определена 5 лет».

«Срок хранения документации и является тем взрывоопасным моментом, который их (депутатов от Партии регионов) сегодня волнует. Там вообще есть много вопросов, которые могут вносить», - сказал коммунист.

Н.Кравченко также отметил, что уже «сегодня практически есть изоляция Украины» относительно проведения в стране финального тура Чемпионата Европы по футболу 2012, и, «если еще будут фальсификации, и выборы будут признаны не действительными, то легитимность парламента, всех его структур будет сомнительной».

«Наша фракция не будет голосовать за внесение изменений в закон о выборах», - заключил Н.Кравченко.

Как сообщал УНИАН, 8 мая Центральная избирательная комиссия одобрила предложения к Закону «О выборах народных депутатов Украины».

По словам докладчика по этому вопросу, заместителя председателя комиссии Андрея Магеры, «изменения никоим образом не касаются каких-либо политических моментов закона».

14 мая председатель Верховной Рады Владимир Литвин сказал, что считает необходимым внести «технические изменения» в закон о выборах.

В свою очередь, заместитель председателя Верховной Рады, один из лидеров партии «Батькивщина» Николай Томенко заявил, что оппозиция считает недопустимым внесение любых изменений в закон о выборах народных депутатов.

«Оппозиция не допустит внесения изменений в закон о выборах, поскольку мы проинформированы, что за этими техническими изменениями планируется отменить ключевую норму – норму о пятилетнем хранении избирательной документации и уголовной ответственности за попытку досрочно уничтожить избирательную документацию», - заявил Н.Томенко.