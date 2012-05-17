Посол США считает, что украинским прокурорам надо повысить зарплату

Украинским прокурорам необходимо повысить зарплату, чтобы избежать коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение во время международной конференции по реформированию прокуратуры в Украине выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон Теффт.

Он отметил, что в Украине в настоящее время работают около 11 тыс. прокуроров.

«В расчете на душу населения это чрезвычайно высокий уровень», - сказал посол и добавил, что на 100 тыс. населения во Франции, Италии, Испании или Германии приходится от 3 до 6 прокуроров, тогда как в Украине – почти 21 прокурор.

Дж.Теффт отметил, что такое большое количество прокуроров в сочетании с низкими официальными зарплатами приводит к коррупции. Соответственно, он считает, что в ходе реформирования органов прокуратуры необходимо существенно повысить зарплату прокурорам.

Он подчеркнул, что прокуроры наделены и должны быть наделены важными полномочиями в системе уголовного судопроизводства: использовать ресурсы государства с целью обвинения сограждан в совершении преступлений и привлекать их к суду с возможным лишением свободы.

«Будучи неурегулированными, не соблюдаемыми согласно закону, эти полномочия угрожают не только уничтожить личность, но и разрушить саму основу демократического общества, то есть доверие народа к верховенству права», - отметил посол.

Он напомнил, что прокуратура в Украине продолжает выполнять функции общего надзора, что стало предметом критики Венецианской комиссии. «Для того чтобы выполнить свои обязательства перед Советом Европы и придерживаться европейских ценностей, это полномочие в процессе реформирования должно быть устранено», - отметил Дж.Теффт и добавил, что ликвидация «общего надзора» позволит устранить некоторые коррупционные риски.

Дж.Теффт также призвал власть проводить такие реформы, которые защищали бы права каждого украинца, уменьшили бы коррупционные риски и отвечали бы международным обязательствам по реформированию прокуратуры.