Вице-президент Европарламента приедет к Тимошенко

Как сообщает Польское радио, об этом он сказал в эфире программы TVP Info.

Он сказал, что получил сообщение, что такая встреча будет возможна через два дня.

«Я просил украинское государственное руководство предоставить возможность встретиться с оппозицией – это естественно – в том числе, возможность визита к госпоже Юлии Тимошенко в Харькове в больнице. И именно я получил подтверждение посла Украины в Брюсселе, что такая встреча будет возможна в субботу утром, в харьковской больнице, где находится госпожа Юлия Тимошенко», – сказал Я.Протасевич.

Он также выразил надежду, что встретится и с представителями украинских властей, и с представителями оппозиции.