Вице-президент Европарламента приедет к Тимошенко
13:47, 17 мая 2012Политика
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Вице-президент Европейского Парламента Яцек Протасевич, ответственный за восточную политику ЕС, поедет в Украину встретиться с заключенной экс-премьер-министром Юлией Тимошенко.
|Яцек Протасевич встретится с Тимошенко в субботу
Как сообщает Польское радио, об этом он сказал в эфире программы TVP Info.
Он сказал, что получил сообщение, что такая встреча будет возможна через два дня.
«Я просил украинское государственное руководство предоставить возможность встретиться с оппозицией – это естественно – в том числе, возможность визита к госпоже Юлии Тимошенко в Харькове в больнице. И именно я получил подтверждение посла Украины в Брюсселе, что такая встреча будет возможна в субботу утром, в харьковской больнице, где находится госпожа Юлия Тимошенко», – сказал Я.Протасевич.
Он также выразил надежду, что встретится и с представителями украинских властей, и с представителями оппозиции.
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