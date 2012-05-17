Луценко о трех принципах, силе янычар и харизме Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко сказал, выступая вчера с последним словом на расмотрении его апелляции на приговор Печерского райсуда Киева.

“Хотим вернуть Украину на цивилизационный европейский путь развития – не боимся на своем, пусть даже микроскопическом, месте действовать пусть с маленьким результатом, но в правильном направлении. Пользуясь случаем, пока мы с вами вместе, позволю себе применить изложенные выше три принципа в реале. Следовательно, здесь и сейчас мы объединились, не допускаем лжи и не боимся смотреть в глаза правде. Что в результате?” - сказал Ю.Луценко.

По его словам, если будет дан честный ответ на этот вопрос, то результатом будет осознание, что главный наш враг – не В.Янукович и Партия регионов.

“Это – следствия. Я бы даже сказал – бородавки, которые не так уж и тяжело удалить при первой возможности. Я думаю, что главный наш враг – разочарование, ощущение, что все усилия бесполезны, что все дороги замкнуты деньгами и силой янычар. Этот самогипноз, самоотравление, самодемобилизация – главное препятствие к возрождению Украины”, - подчеркнул Ю.Луценко.

Он отметил, что у объединенной оппозиции есть шанс победить на парламентских выборах на базе «Батьківщини» под руководством экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

“Уникальность Ю.Тимошенко – в ее харизме и несокрушимости в исполнении своей миссии. Как и все политики, она вынуждена пользоваться финансовой поддержкой бизнеса. Но она – единственная, кто при этом ведет самостоятельную, собственную политику, кто следит за реакцией не спонсоров, а избирателей. И в этом – шанс среднего класса на выполнение нереализованных надежд его Помаранчевой революции”, - подчеркнул Ю.Луценко.