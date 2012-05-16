Азаров: Мы играем чужой сценарий, который хочет нас оттолкнуть от ЕС
12:24, 16 мая 2012Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что отношения Украины и Европейского Союза стали заложниками чужого сценария.
Азаров не уточнил, кто заинтересован в ухудшении отношений Украины и ЕС
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на конференции в Европарламенте на тему «Украина и ЕС – какое будущее?».
«Мы играем чужой сценарий, который хочет нас оттолкнуть от ЕС», - сказал Н.Азаров.
Он отметил, что власть пытается сделать все, чтобы финал этого сценария был позитивным. «У Украины несколько раз были возможности сблизиться с ЕС, и каждый раз нас что-то отодвигало», - сказал премьер.
«Поверьте, мы заинтересованы, чтобы сценарий был оптимистичным», - добавил он.
Вместе с тем, Н.Азаров не уточнил, кто заинтересован в ухудшении отношений Украины и Евросоюза.
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