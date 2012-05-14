Ефремов говорит, что журналисты пострадали из-за матов оппозиционера

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил сегодня на брифинге, объясняя, почему руководители фракций большинства подписали обращение к председателю Верховной Рады закрыть во время блокирования работы ВР оппозицией балконы на третьем этаже здания парламента.

По словам А.Ефремова, накануне ночью один из представителей оппозиции, которые тогда блокировали работу ВР, на балконе, где расположены технические службы, нецензурно разговаривал с работниками Секретариата парламента.

«Владимир Михайлович (Литвин) на Согласительном совете довел до сведения руководителей фракций о принятом решении, что в то время, когда парламент не работает, закрыть подсобные помещения. Там речь о журналистах вообще не шла», - сказал А.Ефремов.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему в таком случае журналистов не пустили в ложу прессы, А.Ефремов объяснил, что это связано с тем, что формулировка в обращении была обобщающей. «Поэтому какое-то определенное время, пока не разобрались, была закрыта ложа прессы», - сказал А.Ефремов.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля журналисты пришли в парламент и не попали в ложу прессы на свои рабочие места.

Председатель Верховной Рады В.Литвин заявляет, что допуск журналистов в ложу прессы был запрещен в связи с обращением лидеров трех фракций и депутатской группы. Речь идет об обращении лидеров фракций Партии регионов А.Ефремова, КПУ Петра Симоненко, Народной партии Игоря Шарова и группы «Реформы ради будущего» Игоря Рыбакова.

По словам В.Литвина, в обращении речь шла о том, что, в соответствии с Регламентом ВР и решения о порядке освещения деятельности парламента, журналисты в ложе прессы освещают пленарные заседания, а поскольку пленарных заседаний нет, то и ложа прессы закрыта.