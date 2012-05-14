Бельгия заявляет о политическом бойкоте Евро-2012 в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня перед началом заседания Совета иностранных дел ЕС.

“Я думаю, что присутствие политиков не нужно. Мы уже решили в Бельгии, что не поедем”, - сказал министр.

“Бойкот политический, по моему мнению, необходим”, - добавил он.

Вместе с тем Д.Рейндерс отметил, что не видит необходимости в бойкоте спортивном.