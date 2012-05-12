Кличко прислал остальным оппозиционерам письмо

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», В.Кличко в обращении отметил, что будущие выборы - это шанс изменить власть, которая доказала несостоятельность руководить страной и использовала свои полномочия не на обещанные реформы, а для личного обогащения. “Именно нынешняя власть является нашим общим противником. Именно против нее мы должны направлять наши усилия. И делать все для нашей общей победы”, - заявил Кличко.

Также лидер партии «УДАР» очертил базовые принципы, вокруг которых демократические силы должны объединиться в будущем составе Верховной Рады Украины. Объединение необходимо не для удовлетворения амбиций или распределения должностей, а для конкретных изменений в стране. “Мы должны всегда помнить, что бой, который мы ведем, – это бой не за наши должности, а за изменения в стране. За прекращение политических репрессий и освобождение заключенных оппозиционеров. За преодоление коррупции, которая душит страну, и за создание экономики равных возможностей, в которой не будет место монополиям, которая даст шанс для реализации каждому. За прекращение обнищания людей и за рост благосостояния каждого гражданина – а не власть предержащих. За возвращение Украины на демократический, европейский путь развития”, - говорится в письме.

Лидер «УДАРа» предложил коллегам по оппозиции поддержать принципы совместной борьбы, соблюдение которых позволит демократическим силам одержать победу. И главный из них - отказ от взаимной борьбы между оппозиционными силами. “Мы едины в том, против чего и за что мы выступаем. Нам нечего делить. Работы хватит всем”, - обратился В.Кличко к участникам собрания.

Также он призвал оппозицию тщательным образом относиться к отбору кандидатов. В.Кличко считает сверхважным придерживаться принципа «один округ – один кандидат от оппозиции» в мажоритарных округах. А определять наиболее достойных должны граждане - на основе независимого социологического исследования. То есть, единым кандидатом от оппозиции должен стать тот претендент, который будет иметь в канун выборов наивысшую поддержку избирателей.

“Наконец, нашей общей задачей является защита голосов граждан. Мы должны создать совместный центр для координации наших действий, чтоб результаты выборов определили избиратели, а не фальсификаторы. Перед нами сложные задачи, но их решение ведет к победе – победе Украины!” – говорится в письме-приветствии В.Кличко участникам Форума объединенной оппозиции.