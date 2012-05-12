Наливайченко: объединение владельцев партийных печатей - еще не победа

Об этом председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин Наливайченко заявил, общаясь с журналистами во время Форума объединенной оппозиции в Киеве.

По его словам, Комитет сопротивления диктатуре (КСД) должен стать не только площадкой для партийных лидеров, но и авангардом широкого украинского народного фронта. Он выразил надежду, что сегодняшний Форум положит начало именно таким процессам, ведь партии - это еще не все общество. «Объединение владельцев партийных печатей еще не гарантирует победы. Граждане поверят оппозиционному объединению лишь тогда, когда они сами станут активными участниками сопротивления произволу режима коррупционеров и украинофобов. Поэтому следует от предвыборных проектов переходить к реальной защите прав и свобод украинцев», - сказал политик.

«Объединение оппозиции должено быть максимально открытым и понятным для людей. Кулуарщина и квотно-пропорциональный принцип распределения округов приведут к новым тушкам и победе провластных кандидатов. Поэтому лишь проведение праймериз даст возможность выдвинуть на округах наиболее сильных кандидатов, имеющих общественную поддержку на местах», - убежден В.Наливайченко.

Говоря о «Нашей Украине», политик отметил, что его позиция неизменна: место партии - в едином фронте оппозиции, а любые другие сепаратные действия будут изменой избирателю и подыгрыванием власти.

«Я, как председатель политсовета партии, поставил подпись на всех возможных документах об объединении. Теперь решение за ведущими силами, входящими в КСД. Буду делать все, чтобы «Наша Украина» осталась частью объединенной оппозиции», - подчеркнул В.Наливайченко.