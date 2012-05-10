Богатырева рассказала, как лечат Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции вице-премьер-министр, министр здравоохранения Украины Раиса Богатырёва.

«Со вчерашнего утра Юлия Владимировна находится в многопрофильной больнице «Укрзализныци», она дала согласие, и в сопровождении специалиста из Германии была доставлена в эту клинику. По предварительной договоренности, лекарства привез из Германии врач, который ее лечит и несет непосредственную ответственность за обследование, лечение и за последствия лечения», - сказала Р.Богатырёва.

Она отметила, что перечень препаратов, которыми будут лечить Ю.Тимошенко, составлен, поскольку его нужно было ввозить на таможенную территорию.

«И в зависимости от того, какая ситуация, какие жалобы будет предъявлять больная, по-видимому, врач будет применять то, что он считает необходимым, - сказала Р.Богатырёва.

Она еще раз подчеркнула, что специалисты из Германии несколько раз приезжали в Харьков и осматривали клинику «Укрзализныци», и признали высокий уровень оснащения и готовности больницы и медицинского персонала к оказанию Ю.Тимошенко необходимой помощи.

«Поэтому у нас и сегодня есть убеждение, что хорошо, что лечение начато, будем надеяться, что оно завершится положительно. Единственное, что Юлия Владимировна отказалась от обследования. Поэтому клинические биохимические анализы на сегодняшний день она не сдает. Она отказала и украинским врачам в сдаче анализов, и нашему коллеге из Германии», - отметила Р.Богатырёва.

В то же время министр сообщила, что медики из больницы «Укрзализныци» контактируют с Ю.Тимошенко по ее согласию.

Р.Богатырёва подчеркнула, что украинские врачи обсуждают с немецким профессором Лутцом Хармсом вопросы относительно лечения Ю.Тимошенко, но тактику лечения определяет немецкий врач.

Как сообщал УНИАН, утром 9 мая экс-премьер-министра Украины Ю.Тимошенко привезли в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове.

Рекомендованный международной медицинской комиссией курс реабилитации будут проводить врач из немецкой клиники «Шарите» доктор Л.Хармс совместно с украинскими врачами.