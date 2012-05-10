Сторонники Тимошенко во Львове прекратили голодовку

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной парторганизации, по словам инициатора акции, лидера львовской «Батьківщини» Романа Илыка, на площади возле памятника Тарасу Шевченко во Львове свернут палаточный городок, в котором жили голодающие, в то же время агитационные палатки будут продолжать работать.

«Наряду с «Батьківщиною» здесь также будут работать агитационные палатки других оппозиционных партий», - сообщил он.

«Голодовка, которую объявила Юлия Тимошенко, без сомнения, всколыхнула весь мир. Такой продолжительный отказ от еды ставил под угрозу не только ее здоровье, но и жизнь. Сегодня мы все верим в то, что лечение Юлии Тимошенко будет успешным, что она выздоровеет, а главное – будет на свободе», - сказал Р.Илык.

Он также поблагодарил всех партийцев, принимавших участие в голодовке. «Волна солидарной голодовки началась именно со Львова – города, который очень часто является первым, когда это касается проявления принципиальной и смелой позиции. Нашу инициативу поддержали в Киеве, Днепропетровске, Хмельницком, Кривом Роге, и даже в Чехии. Солидарная голодовка в поддержку оппозиционного лидера, безусловно, стало прецедентом в Украине», - подчеркнул лидер львовской «Батьківщини».