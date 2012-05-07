Германия ждет, что власть Украины начнет уважать права оппозиции

Об этом заявил министр внутренних дел Германии Ганс-Петер Фридрих в интервью газете Bild am Sonntag 5 мая, сообщает «Немецкая волна».

«Речь идет о нормализации отношения к оппозиции в Украине в целом. Если на протяжении следующих недель в этом вопросе будет достигнуто продвижение, это был бы добрый знак», - подчеркнул Г.-П.Фридрих.

Министр внутренних дел, который отвечает в ФРГ также за спорт, приветствует заявления о бойкоте Евро-2012 в Украине: «Украинское руководство знает, что Европа смотрит на него, поэтому наша нынешняя дискуссия в этом контексте является вполне полезной».

В то же время председатель оппозиционной фракции социал-демократов Франк-Вальтер Штайнмаер выступает против идеи бойкота. «Спортивные соревнования не должны становиться на службу политики. Чемпионат Европы должен состояться. Он должен состояться в Украине», - отметил Ф.-В.Штайнмаєр, бывший министр иностранных дел ФРГ.

Между тем бывший президент Федерального конституционного суда ФРГ Ганс-Юрген Папир заявил о другой возможности влияния на ситуацию: «Германия могла бы подать на Украину жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге». По его мнению, этот путь не избрали, вероятно, потому, что он не такой эффектный с медийной точки зрения. Вместо этого, возмущается Г.-Ю.Папир, выдвигаются «абсурдные требования бойкота чемпионата Европы по футболу» в Украине.