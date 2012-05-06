Журналистка сравнила Януковича с хищником

Президент Виктор Янукович умело дергает за "ниточки" подчиненных и манипулирует различными сторонами даже лучше Леонида Кучмы.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала главный редактор издания "Зеркало недели" и жена политика Анатолия Гриценко Юлия Мостовая.

"У него, как у хищника, есть естественное чувство опасности. Как у эквилибриста - природное чувство баланса. И очень развита интуиция. В свою очередь Кучма - масштабная личность. Он - технический человек с небутафорским образованием, вырос в совершенно другой среде, застал шестидесятников. Все это давало ему возможность вовремя останавливаться", - отметила она.

Януковичу остановиться вовремя в определенных вещах умения не хватает, - считает журналистка.

"Например, в ситуации с Юлей и Юрой. Это будет для него бумерангом. Но пока он долетит, пострадают очень много людей", - уверена Мостовая.

Gazeta.ua