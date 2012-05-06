Фюле рассказал о принципах политики ЕС относительно Беларуси

«Это во-первых, на целевые санкции; во-вторых, на поддержку гражданского общества и оппозиционных политиков; и в-третьих, на совершенно новую основу, которую мы называем европейским диалогом ради модернизации Беларуси», - подчекрнул Ш.Фюле в интервью радио «Свобода».

Он отметил, что Евросоюз будет придерживаться этой политики и в дальнейшем.

«И мы проследим, чтобы в этой политике не было компромиссов, сделанных ценой белорусов и демократии в Беларуси. Мы надеемся, что сочетание этих трех столпов в нашей политике сделает возможными изменения в Беларуси», - сказал еврокомиссар.

По словам Ш.Фюле, Евросоюз хочет проводить активную политику с четкой целью и положительной программой для белорусов.

Он также отметил, что в политике ЕС в отношении Беларуси «появились две вещи».

«Во-первых, существует единство стран-членов Евросоюза. До сих пор не существовало такой согласованности наших позиций относительно того, что происходит в Беларуси, как сейчас. Во-вторых, мы не хотим возвращаться в период 2008-2010 годов, когда мы всегда на один шаг отставали от политики Александра Лукашенко и на самом деле были вынуждены следовать и реагировать на его решения, какими бы они ни были», - отметил Ш.Фюле.

Он выразил надежду, что политзаключенные «будут освобождены, и они должны быть реабилитированы».

"Мне трудно представить себе европейскую страну в XXI веке, которая продолжает исполнять смертные приговоры в отношении своих граждан и которая держит в тюрьмах людей за убеждения. Я надеюсь, что освобождение и реабилитация наступят как можно раньше», - отметил Ш.Фюле.

Еврокомиссар подчеркнул, что Беларусь для ЕС - «особый случай». «И с точки зрения нарушения прав человека, и с точки зрения того, что это единственный участник «Восточного партнерства», с которым у нас нет двусторонней законодательной базы. Беларусь не является участником двустороннего измерения «Восточного партнерства». Но она является участником многостороннего измерения «Восточного партнерства», - сказал Ш. Фюле.

«Мы всегда декларировали, что хотим усилить отношения с Беларусью для пользы всех белорусов. Но поскольку Лукашенко и его режим пошли вопреки этому желанию, у нас не осталось другого выбора, кроме введения целевых санкций», - подчеркнул еврокомиссар.