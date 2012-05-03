Коморовский: Бойкот Евро испортит праздник и принесет убытки

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он заявил в интервью телеканалу TVP 1.

Б.Коморовский отметил, что бойкот матчей Евро-2012 испортит праздник в Украине и принесет убытки, в том числе и соорганизаторам мероприятия - полякам.

Глава Польского государства отметил, что Евро-2012, среди прочего, должен продемонстрировать, что Украина хочет интеграции с западным миром, и засвидетельствовать польско-украинскую дружбу.

По словам Б.Коморовского, он многократно обсуждал ситуацию с экс-премьером Юлией Тимошенко с Президентом Украины Виктором Януковичем, отметив, что неоднократно подчеркивал, что это дело будет "очень вредным" для стратегических интересов Украины, в частности, евроинтеграции.