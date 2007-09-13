БЮТ продолжит отзывать своих депутатов

БЮТ продолжит отзывать тех депутатов, которые не справились со своими обязанностями, заявляет лидер блока Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, восемь депутатов Черкасского городского совета от БЮТ лишены депутатских мандатов, в том числе постановлением апелляционного административного суда.

Об этом сказала Ю.ТИМОШЕНКО в Черкасской области во время посещения агропромышленного предприятия. По ее словам, на их место уже введены новые депутаты, которые, по ее мнению, будут работать честно и добросовестно выполнять свой долг перед городской общиной.

Также Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что БЮТ тщательным образом следит за деятельностью своих депутатов в органах местной власти и, в отличие от других политических сил, «жестоко политически карает тех, кто нарушил принципы БЮТ».

«Больше 100 депутатов по стране лишены мандатов, и мы будем продолжать менять депутатский корпус и отзывать тех, кто не справился с этой работой», - отметила лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила о том, что по настоянию фракции БЮТ был принят закон об императивном мандате для депутатов местных советов.

«Мы ставили целью только одно – когда депутат проходит по списку партии и думает, что мандат получил на всю жизнь, и начинает делать вещи, несовместимые с антикоррупционной политикой нашего блока и стратегией нашей команды, именно для того, чтобы остановить таких депутатов, был введен данный закон», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.