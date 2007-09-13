Шибко: вину Рудьковского должен доказать суд

Народный депутат 5-го созыва от СПУ Виталий ШИБКО считает, что министр транспорта Николай РУДЬКОВСКИЙ должен быть привлечен к уголовной ответственности в том случае, если его вина будет доказана в суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя сегодняшнее заявление руководителя пресс-службы СБУ Марины ОСТАПЕНКО.

По словам В.ШИБКО, «любой министр, любой чиновник, нарушающий законы, должен быть привлечен к ответственности». По его словам, такой же является позиция и политической силы, к которой они принадлежат, - СПУ.

В.ШИБКО отметил, что в случае, когда вина Н.РУДЬКОВСКОГО будет доказана в суде, то «правосудие должно» состояться.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 сентября, М.ОСТАПЕНКО сообщила, что Служба безопасности Украины готовит представление в Генеральную прокуратуру для решения вопроса о привлечении к ответственности Н.РУДЬКОВСКОГО за предоставление заведомо неправдивой информации о возможных терактах на транспорте, к которым, якобы, может быть причастный Секретариат Президента Украины.