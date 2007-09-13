Мороз не окажет любезности Симоненко

Председатель Верховной Рады Украины V созыва, лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ заявляет, что СПУ не намерена отказываться от участия в парламентских выборах и поддерживать Коммунистическую партию.

Как передает корреспондент УНИАН, так в интервью журналистам А.МОРОЗ прокомментировал заявление лидера Компартии Петра СИМОНЕНКО о том, что все левые партии должны поддержать коммунистов, поскольку лишь КПУ имеет реальные шансы попасть по результатам выборов в парламент.

А.МОРОЗ сказал, что П.СИМОНЕНКО делает правильные заявления, исходя из ведения Компартией предвыборной кампании, “но еще правильнее сделают избиратели”.

По словам А.МОРОЗА, избиратели самостоятельно сделают свой выбор.

А.МОРОЗ уверен, что на этот призыв П.СИМОНЕНКО не откликнутся и другие левые партии.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября в Полтаве лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО предложил всем партиям «левого» направления поддержать КПУ, которая, по его убеждению, только одна сможет пройти в новую Верховную Раду.

По его словам, «сегодня всем понятно, что социалисты, к сожалению, не проходят в парламент, не пройдут и прогрессивные социалисты и другие партии, в частности партии-провокаторы - обновленные коммунисты. Кроме Компартии, ни одна не пройдет».

В связи с этим КПУ предлагает всем левым партиям пересмотреть свои позиции в поддержку коммунистов и отказаться от амбиций, сказал П.СИМОНЕНКО.

По его словам, после выборов он будет инициировать создание координационного совета, и «мы практически будем думать над тем, как координировать усилия левых партий, и эти идеи будем защищать в парламенте».