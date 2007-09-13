Янукович: Мы придём к власти на 10 лет

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ прогнозирует, что его политическую силу на парламентских выборах 30 сентября поддержит не менее 40% избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на митинге сторонников Партии регионов в Шостке Сумской области.

«Я думаю, что на этих выборах мы получим не менее 40%», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер партии аргументировал свой прогноз снижением уровня доверия к политическим силам, оппонирующим Партии регионов.

По его словам, уровень поддержки политических сил “оранжевого лагеря” снизился даже в Западной Украине. «Сейчас, после этих выборов, мы придем к власти на 10 лет”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.