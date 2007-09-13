Тимошенко просит Ющенко остановить агонию Януковича

БЮТ обратится к Президенту Украины с просьбой приостановить распоряжение Кабинета Министров, в соответствии с которым из Государственного резерва будут реализованы большие объемы мяса, муки и круп.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сообщила в Черкасской области во время посещения агропромышленного предприятия.

«Практически все, что есть в Государственном резерве - мясо, крупы, мука, - правительство в агонии, вместо того, чтобы хранить на определенные сложные ситуации, выбрасывает на рынок. И объяснить это ничем нельзя», - сказала лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что во всем мире, когда на рынке наблюдается падение цен, есть предложение и заканчивается сбор урожая, государственный резерв закупает продукцию.

«А теперь идет полная распродажа. Когда выбрасываются такие колоссальные объемы, то аграрии получают значительно меньше денег за свою продукцию», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО не видит логики в этих действиях и назвала такие действия правительства агонией.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 5 сентября принял решение реализовать мясо из Государственного резерва для стабилизации ситуации на рынке.

«С целью стабилизации ситуации на рынке мяса и мясопродуктов принято решение согласиться с предложением Госкомрезерва о реализации в 2007 году мяса из запасов, объемы которых превышают утвержденные объемы неприкосновенного запаса, путем проведения конкурса с ограниченным участием в соответствии с Порядком реализации материальных ценностей государственного резерва, утвержденного постановления Кабинета Министров Украины от 25 августа 2004 г. №1078, предприятиям мясоперерабатывающей промышленности, торговле и Укркоопсоюзу, определенным на основании представления Минагрополитики», - говорится в распоряжении Кабмина.