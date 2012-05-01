Дочь Тимошенко: Бойкот Евро-2012 - последнее предупреждение Януковичу

Это заявила на пресс-конференции в столице Чехии Праге Евгения Тимошенко, дочь бывшего премьер -министра Украины Юлии Тимошенко, пишет gazeta.ua.

По ее словам, бойкот, который сейчас планируют организовать европейские лидеры во время европейского чемпионата по футболу в Украине, является "последним дипломатическим предупреждением режиму Януковича", чтобы он "прекратил политические репрессии, чтобы остановил политический кризис в Украине, освободил политических заключенных, прекратил их пытки в тюрьме и позволил им участвовать в парламентских выборах".

По мнению Евгении Тимошенко, европейские лидеры должны использовать возможность европейского чемпионата, чтобы заставить украинскую власть придерживаться международных обязательств.

"Евро-2012 - это реальный шанс для Януковича и его правительства, чтобы начать двигаться в направлении выполнения требований Парламентской ассамблеи Совета Европы, всего демократического мира, чтобы начать соблюдать права человека и европейских стандартов. Это - то, о чем говорится в Соглашении об ассоциации", - заявила она.