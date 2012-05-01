Украинцы Польши требуют от Януковича пустить Тимошенко на выборы

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказано в заявлении участников конгресса, который состоялся в конце апреля в польском Перемышле.

«Обращаемся к Президенту Украины Виктору Януковичу с призывом сделать все, чтобы оппозиционные политики вышли на свободу и включились в политическую и государственную жизнь. Арбитром в политике должен быть народ, а не тюрьма», - говорится в заявлении.

Участники конгресса выразили обеспокоенность последними событиями в Украине, которые, по их мнению, препятствуют интеграции с Европейским Союзом и ставят Украину в один ряд с «авторитарными режимами».

Они отметили, что будущее Украины будет зависеть от того, какими будут парламентские выборы осенью 2012 года.

Украинцы в Польше выразили обеспокоенность «изменениями в избирательное законодательства, давлением на масс-медиа и распространением атмосферы неограниченного использования админресурса», а также угрозой признания русского вторым государственным языком, что, по их мнению, приведет к маргинализации украинского языка.

По данным Посольства Украины в Польше, в конгрессе должна была принять участие советник Президента Анна Герман.

В посольстве отметили, что первый Конгресс украинцев в Польше состоялся в 1997 году и был посвящен 50-й годовщине операции «Висла», в результате которой с востока Польши было принудительно выселено около 150 тысяч этнических украинцев.

Справка УНИАН. По данным проведенной в 2011 году переписи населения, в Польше проживают почти 50 тысяч украинцев. Они, по официальным данным, являются четвертым крупнейшим национальным меньшинством в стране.

По мнению ряда экспертов, в действительности в 38-миллионной Польше могут проживать около 250 тысяч этнических украинцев.