Human Rights Watch требует расследовать избиение Тимошенко

"Это возмутительно, что Тимошенко могли избить, чтобы заставить поехать в больницу против ее воли. Эти обвинения должны быть расследованы, а лица, ответственные за жестокое обращение, должны быть привлечены к ответственности", - заявил директор отделения Human Right Watch в Европе и Центральной Азии Хью Вильямсон, сообщает сайт Ю.Тимошенко.

Правозащитная организация заявляет, что власти в Украине обязаны обеспечить адекватную медицинскую помощь любому из заключенных. "Human Rights Watch призывает украинские власти найти решение, которое бы обеспечило получение Тимошенко надлежащего ухода в приоритетном порядке", - говорится в заявлении.

При этом Human Rights Watch выражает обеспокоенность предвзятым характером судебного процесса против Ю.Тимошенко. "Арест Тимошенко и осуждение бывших правительственных чиновников подрывают доверие населения к независимости судебной власти", - отмечают в организации.

"Нет сомнений, что мотивация решения о судебном преследовании Тимошенко является очень подозрительной. Вполне возможно, что Тимошенко была отдана под суд за утверждения, с которыми нынешняя администрация не согласна, а не из-за ее криминальных действий. Такое злоупотребление уголовным законодательством подрывает основы верховенства права", - считает Х.Вильямсон.