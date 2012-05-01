Жизнь Тимошенко в опасности, заявляет дочь Евгения

"Действительно, время уходит. Не знаю, как долго мама сможет голодать, это будет пять или десять дней", - цитирует ее слова РИА Новости.



По её мнению, сейчас Украина находится на грани превращения в тоталитарное государство. Дочь Тимошенко назвала поведение украинских властей по отношению к её матери "актом цинизма и жестокости".



Евгения Тимошенко сообщила, что виделась с ней два дня назад. "Ей действительно очень плохо, мама постоянно лежит. Не может много двигаться, кроме того, мама ослаблена голодовкой", - рассказала Евгения. Она выразила надежду, что украинские власти всё-таки разрешат её матери выехать в ФРГ на лечение.



Дочь Тимошенко поблагодарила европейских лидеров за поддержку, в том числе, президента Чехии Вацлава Клауса, отменившего запланированный в мае визит в Украину в знак солидарности с Юлией Тимошенко.



