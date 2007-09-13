Шуфрич создаст авиаэскадрилью

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям будет создана авиаэскадрилья для борьбы с пожарами высокой сложности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МЧС Нестор ШУФРИЧ сообщил в ходе визита в Кременчуг.

В частности, по словам Н.ШУФРИЧА, с 2008 года с пожарами высокой сложности будут бороться с помощью специальной авиаэскадрильи.

"К началу следующего года в специальную эскадрилью МЧС будут входить 4 самолета АН-32, 15 вертолетов Ми-8 и 4 специализированных вертолета К-32», сказал министр.

По его словам, «два самолета мы уже получили. Еще два самолета мы получим в ноябре этого года».

Н.ШУФРИЧ отметил, что один АН-32 применялся при тушении пожара в Крыму. «Эффективность такого метода борьбы с огнем достаточно высокая», - подчеркнул министр.

По его словам, новая эскадрилья не будет группироваться на одном аэродроме, а будет рассредоточена по всей Украине.