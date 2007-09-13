Луценко назначил Цушко свидание в суде

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО отказывается принимать участие в теледебатах с министром внутренних дел Василием ЦУШКО, поскольку не видит темы для их проведения.

Об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопросы корреспондента УНИАН о причинах своего отказа от дебатов.

Лидер НУ-НС отметил, что В.ЦУШКО вызвал его на теледебаты, поскольку хочет поговорить о якобы хищениях в МВС, корда министерство возглавлял Ю.ЛУЦЕНКО.

«Дебатировать по этому поводу по телевизору бесполезно. Я буду с ним дебатировать 21 сентября в Печерском суде», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время, по его словам, проводить дебаты с В.ЦУШКО о милицейских инициативах антикриминального характера было бы глупо. «О чем мне с ним говорить? Это несерьезно - разговаривать с политическим аутсайдером и дилетантом в антикриминальном направлении», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом лидер НУ-НС выразил готовность принять участие в теледебатах с лидером СПУ, председателем Верховной Рады пятого созыва Александром МОРОЗОМ. «Я готов с Сан Санычем (МОРОЗОМ – УНИАН) поспорить, кто кого предал в этой стране», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября В.ЦУШКО предложил Ю.ЛУЦЕНКО прийти на теледебаты с ним и ответить на пакет вопросов. В.ЦУШКО считает, что бывший руководитель МВД, лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Ю.ЛУЦЕНКО не хочет провести с ним теледебаты, потому что боится откровенного разговора. „Мне непонятно, когда человек, который претендует на лидерство так называемого оппозиционного блока, бывший министр МВД прячется за собственную пресс-службу и не отваживается на личный ответ. Понятно, что Юрий ЛУЦЕНКО боится откровенного разговора со мной в прямом эфире с обсуждением конкретных документов по коррупционным делам этого политика”, - заявил В.ЦУШКО. По мнению министра внутренних дел, Ю.ЛУЦЕНКО нечего сказать в свою защиту “по поводу украденных государственных средств во время его пребывания в должности министра”.